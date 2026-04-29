Durante l'ultima puntata di Belve, Elena Santarelli ha fatto una battuta riferendosi a un personaggio noto, definendolo “uno snob inglese”. Questa affermazione ha scatenato una reazione immediata e visibilmente arrabbiata da parte di Antonio Zequila, che ha espresso il suo disappunto pubblicamente. La discussione si è concentrata sulle parole della conduttrice e sulla reazione dell’interessato, creando un episodio che ha attirato l’attenzione dei media.

L’ultima puntata di Belve sembra aver lasciato uno strascico tutt’altro che leggero. Tra i protagonisti dell’appuntamento di martedì 28 aprile c’è stata Elena Santarelli, che oltre ad aver regalato al pubblico un’intervista molto intensa (tra le migliori di Belve ) è tornata a parlare anche di una vecchia conoscenza televisiva: Antonio Zequila. Nel corso della puntata è stata rievocata la loro esperienza comune all’ Isola dei Famosi del 2005 e quel famoso soprannome che lei stessa coniò all’epoca, “er mutanda”. L’allusione, però, non è mai stata digerita da Zequila, e ha riacceso quel fuoco mai del tutto spento, tanto da averlo condotto a chiedere ufficialmente alla giornalista Francesca Fagnani il diritto di replica (poi accantonato).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonio Zequila furioso dopo le parole di Elena Santarelli a Belve: “Sono uno snob inglese”

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