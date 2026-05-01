Elena muore a solo 21 anni Il fidanzato si sveglia accanto a lei poi la terribile scoperta | Orrore

Una tragedia improvvisa ha colpito una giovane studentessa di 21 anni, trovata senza vita nel suo letto dopo aver passato la notte. Il suo fidanzato si era svegliato accanto a lei, scoprendo poi la tragica realtà. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Elena Lo Giudice, studentessa di appena 21 anni, trovata senza vita nel letto dove si era addormentata la sera precedente. La giovane, iscritta all’ Università di Padova e originaria della provincia di Alessandria, si trovava a Bojon, frazione del comune di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, ospite del fidanzato. Era un fine settimana come tanti altri, trascorso insieme al ragazzo e alla sua famiglia, con cui aveva un rapporto ormai consolidato da circa quattro anni. La scoperta è avvenuta nella mattinata, quando il fidanzato ha provato a svegliarla senza ottenere alcuna risposta. Fin dai primi istanti è apparso evidente che qualcosa non andava.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elena muore a solo 21 anni. Il fidanzato si sveglia accanto a lei, poi la terribile scoperta: “Orrore” Notizie correlate Attraversa la strada e muore a 59 anni: terribile incidente a Roma, 22enne scappa poi si costituisceIncidente mortale al Casilino: un uomo di 59 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Elena Lo Giudice, il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni: stroncata da un malore nel sonnoCAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) - Elena Lo Giudice, studentessa dell’Università di Padova ma originaria di Alessandria, è stata trovata morta a letto a... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Studentessa 21enne muore nel sonno: Pareva dormisse, soccorsi inutili; Sant'Efisio, donna di Sarroch muore per un infarto; Il silenzio che resta: due Mattia, un solo incubo?; Auto finisce in una scarpata: Rita muore a 18 anni. Elena muore a solo 21 anni. Il fidanzato si sveglia accanto a lei, poi la terribile scoperta: OrroreUna tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Elena Lo Giudice, studentessa di appena 21 anni, trovata senza vita nel letto dove si era addormentata la sera ... thesocialpost.it Elena Lo Giudice, il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni - facebook.com facebook