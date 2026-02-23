Attraversa la strada e muore a 59 anni | terribile incidente a Roma 22enne scappa poi si costituisce

Un uomo di 59 anni ha perso la vita ieri mattina al Casilino, investito mentre attraversava la strada. La vettura coinvolta ha proseguito senza fermarsi, lasciando l’uomo sul luogo dell’incidente. Solo alcune ore dopo, un giovane di 22 anni si è presentato alle forze dell’ordine, confessando di essere alla guida al momento dello scontro. La polizia indaga sulle circostanze e sulla responsabilità dell’incidente.

