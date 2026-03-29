Teatro nei cortili 2026 Verona torna palcoscenico diffuso | La cultura sia accessibile e partecipata

A Verona, nell’estate del 2026, si terrà una manifestazione culturale che coinvolgerà diversi cortili della città, trasformandoli in spazi per spettacoli e iniziative artistiche. L’evento mira a rendere la cultura accessibile a un pubblico più ampio e a promuovere la partecipazione della comunità. La rassegna si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio urbano attraverso il teatro e altre forme di intrattenimento.