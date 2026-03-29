Teatro nei cortili 2026 Verona torna palcoscenico diffuso | La cultura sia accessibile e partecipata
A Verona, nell’estate del 2026, si terrà una manifestazione culturale che coinvolgerà diversi cortili della città, trasformandoli in spazi per spettacoli e iniziative artistiche. L’evento mira a rendere la cultura accessibile a un pubblico più ampio e a promuovere la partecipazione della comunità. La rassegna si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio urbano attraverso il teatro e altre forme di intrattenimento.
L'assessora Marta Ugolini: «Non è solo una rassegna estiva, ma un modo concreto per valorizzare il patrimonio e sostenere le realtà locali» A Verona l’estate 2026 si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti culturali più attesi, capace di intrecciare spettacolo e valorizzazione del patrimonio urbano. Torna infatti “Teatro nei cortili”, la rassegna amatoriale che negli anni ha trasformato chiostri e spazi all’aperto in un palcoscenico diffuso, animando alcuni dei luoghi più suggestivi della città. L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama culturale locale, coinvolge ogni stagione compagnie amatoriali veronesi e un pubblico sempre più numeroso. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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