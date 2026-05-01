Durante la cerimonia dei Billboard Women in Music 2026, tenutasi mercoledì sera, sono state annunciate le vincitrici del premio Women of the Year. Tra le artiste premiate ci sono Ejae, Rei Ami e Audrey Nuna, riconosciute ufficialmente dal magazine per il loro contributo nel settore musicale. La premiazione si è svolta in una serata dedicata alle figure femminili più influenti nel panorama musicale attuale.

Ejae, Rei Ami e Audrey Nuna sono state nominate Women of the Year da Billboard, ricevendo il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia dei Billboard Women in Music 2026, tenutasi mercoledì sera. Le cantanti e autrici sono le voci del gruppo femminile K-pop immaginario HUNTRX, protagoniste del film d’animazione di Netflix KPop Demon Hunters. Le tre artiste hanno fatto la storia grazie al singolo Golden, aggiudicandosi L’ Oscar come miglior canzone originale, il primo assegnato a un brano K-pop, e un Grammy Award. Le HUNTRX hanno vinto il premio Women of the Year ai Billboard Women In Music 2026: il discorso di Ejae. «Lavorare nella musica non è facile», ha esordito Ejae, nell’accettare il premio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ejae, Rei Ami e Audrey Nuna (le HUNTR/X) hanno vinto il premio Women of the Year ai Billboard Women In Music 2026

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