La Nissan Leaf è stata eletta auto dell’anno 2026 dal Women’s Worldwide Car of the Year, premio internazionale assegnato da una giuria di 86 giornaliste del settore automotive provenienti da 55 Paesi e cinque continenti. La vittoria è stata annunciata in occasione di una cerimonia dedicata, con la giuria che ha valutato diversi modelli in gara.

La Nissan Leaf conquista il titolo di auto dell’anno 2026 secondo il Women’s Worldwide Car of the Year, il premio internazionale assegnato da una giuria composta da 86 giornaliste automotive provenienti da 55 Paesi e cinque continenti. La compatta elettrica giapponese è stata eletta “ Supreme Winner ” al termine di una votazione finale particolarmente serrata. A contendersi il titolo c’erano le sei vincitrici di categoria: Nissan Leaf (Compact Car), Škoda Elroq (Compact SUV), Mercedes-Benz CLA (Large Car), Hyundai Ioniq 9 (Large SUV), Toyota 4Runner (4×4) e Lamborghini Temerario (Performance Car). Modelli molto diversi tra loro impostazione e pubblico, segno di un’ offerta sempre più ampia e competitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nissan Leaf Auto dell’Anno 2026 per il Women’s Worldwide Car of the Year

Articoli correlati

Nissan LEAF scelta come Migliore Compatta 2026 dal Women’s Worldwide Car of the YearLa nuova Nissan LEAF ha ottenuto il riconoscimento di Migliore Auto Compatta al Mondo assegnato dalla giuria del Women’s Worldwide Car of the Year.

Women’s Worldwide Car of the Year 2026, tutti i modelli vincitori categoria per categoriaIl Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 porta con sé una fotografia globale dell’industria dell’auto in rapida trasformazione, votata da...

Nissan Leaf Autech 2026 Launches in Japan as Brand’s Most Luxurious EV Yet

Altri aggiornamenti su Nissan Leaf Auto

Temi più discussi: Nissan Leaf è la vettura dell'anno 2026 per le donne dell’auto; Women's Worldwide Car of the Year 2026: vince la Nissan Leaf; Nissan Leaf nominata auto dell'anno 2026 dal WWCOTY; Questa è l'auto più apprezzata dalle donne: la Nissan Leaf elettrica.

Nissan Leaf è la vettura dell'anno 2026 per le donne dell’autoROMA – Quindici anni fa Nissan Leaf portava l'elettrico di massa nelle nostre città. Oggi, la terza generazione del modello, simbolo di Nissan, si riprende la scena e conquista il titolo di auto dell' ... repubblica.it

Questa è l'auto più apprezzata dalle donne: la Nissan Leaf elettricaLa Nissan Leaf vince il Women's World Car of the Year 2026 per tecnologia, autonomia e accessibilità; premiate anche Skoda Elroq e altri modelli. auto.everyeye.it

Nissan Leaf nominata auto dell’anno 2026 dal WWCOTY - facebook.com facebook

Nissan Leaf nominata auto dell’anno 2026 dal WWCOTY ift.tt/XcqzWUT x.com