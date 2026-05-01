Eitan Bondì ai domiciliari cade l' accusa di duplice tentato omicidio | Mi vergogno per quello che ho fatto

Eitan Bondì, un giovane di 21 anni, è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. L'accusa di duplice tentato omicidio è stata revocata, e Bondì ha espresso il suo senso di vergogna per quanto accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. È quanto è stato disposto dal gip oggi, venerdì 1° maggio, al termine dell’udienza di convalida. Derubricata l’accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile, concessi i domiciliari a Eitan Bondì. Perché cade l’accusa di tentato omicidio: «Mi vergogno. Nessun movente politico»Eitan Bondì, il ventunenne arrestato dopo aver confessato di aver esploso colpi di pistola ad aria compressa contro due attivisti dell’Anpi durante... Spari contro attivisti Anpi il 25 aprile, Bondi ai domiciliari: “Mi vergogno e chiedo scusa”. Cade l'accusa di tentato omicidioIl gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Eitan Bondi , il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eitan Bondì e gli spari del 25 aprile, niente carcere per il 21enne: disposti i domiciliari; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma. Aveva pistole soft air e coltelli; Spari a Roma, domani udienza di convalida per Bondì; Spari dopo il corteo del 25 aprile, oggi udienza di convalida per il 21enne fermato. Spari il 25 aprile a Roma, Eitan Bondì ai domiciliari: Mi vergogno, non faccio parte di nessun gruppoAndrà agli arresti domiciliare Eitan Bondì, il ragazzo di 21 anni fermato dalla polizia per aver sparato con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'Anpi lo scorso 25 aprile, dopo il c ... fanpage.it Spari al 25 aprile, Eitan Bondì va ai domiciliari: Mi vergogno di quanto ho fatto, non ho legami con Brigata EbraicaIl 21enne che sparò contro due attivisti Anpi il 25 aprile è ai domiciliari: Gesto irrazionale, me ne vergogno ... ilfattoquotidiano.it Gli spari del #25aprile a Roma. Eitan Bondì va ai domiciliari. Il 21enne fermato per aver sparato a 2 attivisti dell’Anpi, ha chiesto scusa “Mi vergogno di quel che ho fatto: un gesto deplorevole. Chiedo scusa a tutti. Non faccio parte di gruppi. Non ci sono move facebook Gli spari del #25aprile a Roma. Eitan Bondì va ai domiciliari. Il 21enne fermato per aver sparato a 2 attivisti dell’Anpi, ha chiesto scusa “Mi vergogno di quel che ho fatto: un gesto deplorevole. Chiedo scusa a tutti. Non ci sono moventi politici o ideologici”. x.com