Wolfsburg-Eintracht Francoforte sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:30 si disputa il match tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, nel 29º turno di Bundesliga. La squadra di casa attraversa un momento difficile, mentre l’Eintracht, guidato dall’allenatore Riera, arriva con l’obiettivo di ottenere punti. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono attese le quote e i pronostici per questa sfida.

Turno numero 29 di Bundesliga con un Wolfsburg in grande difficoltà che accoglie sul proprio terreno l’Eintracht Francoforte di Riera. I woelfe vengono dalla pesante sconfitta di Leverkusen, rimontati dopo un ottimo primo tempo con ben 5 gol nella ripresa. Il terzultimo posto è ora distante 4 punti e la situazione non è migliorata neppure con l’approdo di Hecking in panchina, capace di raccogliere appena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wolfsburg-Eintracht Francoforte (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Wolfsburg-Eintracht Francoforte (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di Bundesliga con un Wolfsburg in grande difficoltà che accoglie sul proprio terreno l’Eintracht Francoforte di Riera.