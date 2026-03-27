Non solo petrolio | c’è un altro effetto collaterale senza precedenti della guerra in Iran con ripercussioni su tutti

La guerra in Iran ha provocato il blocco dello Stretto di Hormuz, creando ripercussioni che vanno oltre il settore energetico. Questa chiusura ha determinato una crisi agricola globale, influendo sulla produzione di fertilizzanti in tutto il mondo. Il blocco ha interrotto le rotte commerciali fondamentali, causando problemi nelle forniture di materie prime essenziali per l’agricoltura internazionale.

Il blocco dello Stretto di Hormuz causato dal conflitto in Iran sta innescando una crisi agricola globale senza precedenti, colpendo direttamente la produzione mondiale di fertilizzanti. La chiusura di questa rotta vitale ha interrotto circa un terzo del commercio mondiale di nutrienti per il suolo, provocando un aumento vertiginoso dei prezzi del gas e una carenza di azoto e fosfato proprio all’inizio della stagione della semina. Esperti e organizzazioni umanitarie avvertono che questa situazione porterà inevitabilmente a raccolti più scarsi e a un drastico aumento dei prezzi dei generi alimentari in ogni angolo del pianeta. Lo Stretto di Hormuz non è solo una via di transito per il petrolio, ma rappresenta l’arteria principale per il mercato dei fertilizzanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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