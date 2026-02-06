Gli ultimi sondaggi politici di oggi, venerdì 6 febbraio, mostrano un aumento di consensi solo per Forza Italia. Gli altri partiti non registrano grandi variazioni, mentre molti osservano con attenzione l’effetto Vannacci, che potrebbe influenzare l’orientamento degli elettori. Meloni, Schlein, Conte e Salvini continuano a mantenere le loro posizioni, ma il clima politico resta molto aperto.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 6 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio, a destra cresce solo FI: tutti attendono l'effetto Vannacci

Approfondimenti su Vannacci Effect

Gli ultimi sondaggi di oggi, venerdì 30 gennaio, mostrano un calo di consensi per centrodestra e Pd.

Ecco i principali risultati dei sondaggi politici aggiornati a venerdì 23 gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SONDAGGI POLITICI OGGI: QUESTO CROLLO NON SE L'ASPETTAVA NESSUNO

Ultime notizie su Vannacci Effect

Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 30 gennaio, centrodestra e Pd perdono consensi: ridono solo M5S e AVS; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi.

Sondaggi politici, quanto distacco c’è tra destra e sinistra e chi vincerebbe oggiFratelli d’Italia è sotto il 30%, il Pd a circa otto punti di distanza. Insieme a Lega e Forza Italia, FdI mantiene un vantaggio piuttosto contenuto sull’opposizione. Lo mostrano i risultati della ... fanpage.it

Sondaggi politici 2026/ Campo largo accorcia su Meloni: FdI +5% sul Pd, Lega stabile ma l’effetto Vannacci…Sondaggi politici Emg con le coalizioni sempre più vicine: in attesa dell'effetto Vannacci, il Campo largo anti-Referendum tallona Meloni ... ilsussidiario.net

Tornano gli ultimi sondaggi politici. In base ai dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, ecco chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti rispetto a una settimana fa, in base alle rilevazioni pubblica facebook

Gli ultimi sondaggi davano il Sì molto avanti, ipotizzando un distacco più ampio rispetto al No; ora ne è stato diffuso uno secondo cui la situazione sarebbe più equilibrata x.com