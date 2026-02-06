Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio a destra cresce solo FI | tutti attendono l' effetto Vannacci

Gli ultimi sondaggi politici di oggi, venerdì 6 febbraio, mostrano un aumento di consensi solo per Forza Italia. Gli altri partiti non registrano grandi variazioni, mentre molti osservano con attenzione l’effetto Vannacci, che potrebbe influenzare l’orientamento degli elettori. Meloni, Schlein, Conte e Salvini continuano a mantenere le loro posizioni, ma il clima politico resta molto aperto.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 6 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

ultimi sondaggi politici oggi venerd236 6 febbraio a destra cresce solo fi tutti attendono l effetto vannacci

