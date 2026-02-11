Ederson Juve Spalletti lo vuole a tutti i costi | l’Atalanta ha già fatto il prezzo Che cosa filtra in vista di giugno
Spalletti insiste per portare Ederson alla Juventus e sta facendo pressione sull’Atalanta. La squadra nerazzurra ha già stabilito il prezzo per il trasferimento a giugno. La Juve sta valutando se fare l’offerta, ma la trattativa sembra già avviata.
Ederson Juve, il tecnico di Certaldo vuole con sé il centrocampista brasiliano e la Dea ha già fissato il prezzo per giugno prossimo. La Juve si prepara a una sessione estiva di calciomercato all’insegna della lungimiranza e del tempismo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha messo nel mirino un obiettivo prioritario per innalzare il tasso tecnico della rosa: Ederson dell’Atalanta. La missione della dirigenza è chiara: sfruttare le occasioni di mercato per colmare il divario con le grandi d’Europa, operando con intelligenza finanziaria in un contesto dove ogni milione ha un peso specifico enorme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Ederson Juve
Fabio Silva Juve: è testa a testa con quei due club di Serie A in vista di gennaio, il Borussia Dortmund ha già fatto il prezzo! Tutti i dettagli
Bremer titolare in Juve Roma? Cosa filtra sul difensore dopo lo spezzone di partita che Spalletti gli ha concesso a Bologna: il piano
Dopo un breve spezzone di partita a Bologna, si intensificano le voci su una possibile presenza titolare di Bremer nella sfida tra Juventus e Roma.
Ultime notizie su Ederson Juve
Argomenti discussi: Ederson, perché Juve: Spalletti martellante, il prezzo fatto e l'addio all'Atalanta; Le pagelle di Atalanta-Juventus: Ederson dominante, Bremer fa fatica; La Juventus di Spalletti è troppo sbilanciata?; Atalanta-Juventus, le pagelle: Zappacosta inesauribile, da 7,5. Cambiaso spuntato: 5.
Ederson, perché Juve: Spalletti martellante, il prezzo fatto e l'addio all'AtalantaÈ andata così a gennaio, andrà così anche in estate. La Juve dovrà essere molto brava ad arrivare per prima nel mercato delle occasioni. Sfruttando ogni chance a disposizione per alzare il livello com ... tuttosport.com
Sfida Juve-Atlético Madrid. Tuttosport in prima pagina: Ederson dice sì a SpallettiEderson dice sì a Spalletti. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus. tuttomercatoweb.com
La juve fa la spesa per il futuro EDERSON a 40 milioni #Tuttosport - facebook.com facebook
La Juve che sin dal primo minuto cerca di fare la partita e la Dea che cerca di difendere, a volte in modo ordinato, a volte con situazioni di caos, poi la svolta, Ederson mette palla in mezzo, blocca Perin, si prosegue il gioco. 1 minuto e 30 secondi dopo si ferma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.