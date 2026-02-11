Ederson Juve Spalletti lo vuole a tutti i costi | l’Atalanta ha già fatto il prezzo Che cosa filtra in vista di giugno

Spalletti insiste per portare Ederson alla Juventus e sta facendo pressione sull’Atalanta. La squadra nerazzurra ha già stabilito il prezzo per il trasferimento a giugno. La Juve sta valutando se fare l’offerta, ma la trattativa sembra già avviata.

Ederson Juve, il tecnico di Certaldo vuole con sé il centrocampista brasiliano e la Dea ha già fissato il prezzo per giugno prossimo. La Juve si prepara a una sessione estiva di calciomercato all’insegna della lungimiranza e del tempismo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha messo nel mirino un obiettivo prioritario per innalzare il tasso tecnico della rosa: Ederson dell’Atalanta. La missione della dirigenza è chiara: sfruttare le occasioni di mercato per colmare il divario con le grandi d’Europa, operando con intelligenza finanziaria in un contesto dove ogni milione ha un peso specifico enorme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo un breve spezzone di partita a Bologna, si intensificano le voci su una possibile presenza titolare di Bremer nella sfida tra Juventus e Roma.

