Una big spagnola avrebbe messo nel mirino Ederson, il centrocampista dell’Atalanta. La Juventus continua a seguire da vicino il giocatore, anche se la concorrenza di Simeone rende difficile la trattativa. La situazione resta aperta e i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi importanti.

Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta resta un obiettivo sensibile della dirigenza: la concorrenza di Simeone complica i piani di Comolli. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso ritornano, specialmente quando si tratta di giocatori che hanno dimostrato con continuità il proprio valore nel campionato italiano. Tra i nomi cerchiati in rosso sull’agenda della Juventus spicca da tempo quello di Ederson, il motore inesauribile del centrocampo dell’Atalanta. Il brasiliano non è una scoperta recente, ma un vero e proprio “pallino” della dirigenza bianconera, che ne apprezza la crescita esponenziale, la duttilità tattica e quella capacità unica di abbinare quantità e qualità nelle due fasi di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson Juventus, sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenari

Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CMLa Juventus pianifica l’arrivo di un grande colpo a centrocampo: sacrificato Koopmeiners, che continua a deludere ... calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunqueAtalanta-Juventus, match dei quarti di finale della Coppa Italia: voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' ... calciomercato.it

Atalanta-Juventus rigore per l Atalanta per questo fallo di mano di Bremer su cross di ederson Scamacca porta in vantaggio i bergamaschi Cosa ne pensate di questo rigore facebook

UFFICIALI #AtalantaJuve Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon (C), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli (C), Thuram; Conceic x.com