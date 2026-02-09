Ederson Juventus sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenari
Una big spagnola avrebbe messo nel mirino Ederson, il centrocampista dell’Atalanta. La Juventus continua a seguire da vicino il giocatore, anche se la concorrenza di Simeone rende difficile la trattativa. La situazione resta aperta e i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi importanti.
Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta resta un obiettivo sensibile della dirigenza: la concorrenza di Simeone complica i piani di Comolli. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso ritornano, specialmente quando si tratta di giocatori che hanno dimostrato con continuità il proprio valore nel campionato italiano. Tra i nomi cerchiati in rosso sull’agenda della Juventus spicca da tempo quello di Ederson, il motore inesauribile del centrocampo dell’Atalanta. Il brasiliano non è una scoperta recente, ma un vero e proprio “pallino” della dirigenza bianconera, che ne apprezza la crescita esponenziale, la duttilità tattica e quella capacità unica di abbinare quantità e qualità nelle due fasi di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
