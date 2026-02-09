Ederson Juventus sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenari

Da juventusnews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una big spagnola avrebbe messo nel mirino Ederson, il centrocampista dell’Atalanta. La Juventus continua a seguire da vicino il giocatore, anche se la concorrenza di Simeone rende difficile la trattativa. La situazione resta aperta e i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi importanti.

Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta resta un obiettivo sensibile della dirigenza: la concorrenza di Simeone complica i piani di Comolli. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso ritornano, specialmente quando si tratta di giocatori che hanno dimostrato con continuità il proprio valore nel campionato italiano. Tra i nomi cerchiati in rosso sull’agenda della  Juventus  spicca da tempo quello di  Ederson, il motore inesauribile del centrocampo dell’Atalanta. Il brasiliano non è una scoperta recente, ma un vero e proprio “pallino” della  dirigenza  bianconera, che ne apprezza la crescita esponenziale, la duttilità tattica e quella capacità unica di abbinare quantità e qualità nelle due fasi di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ederson juventus sul mediano dell8217atalanta piomba a sorpresa una big spagnola cosa filtra e i possibili scenari

© Juventusnews24.com - Ederson Juventus, sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenari

Approfondimenti su Ederson Juventus

Ederson Inter, il brasiliano può essere la prossima cessione dell’Atalanta. Cosa filtra sul futuro del centrocampista

Mercato Inter, Ederson può essere la prossima cessione dell’Atalanta? Cosa filtra

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ederson Juventus

Argomenti discussi: Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CM; Juve, Sabatini: 'Il rigore concesso all'Atalanta in termini di regolamento è ineccepibile'; Rivivi COPPA ITALIA / ATALANTA-JUVENTUS Frana Gomme Madone 3-0 (27' Scamacca, 77' Kamaldeen, 85' Pasalic).

ederson juventus sul medianoJuventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CMLa Juventus pianifica l’arrivo di un grande colpo a centrocampo: sacrificato Koopmeiners, che continua a deludere ... calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunqueAtalanta-Juventus, match dei quarti di finale della Coppa Italia: voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' ... calciomercato.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.