Attacchi dal cielo e dal mare | Tel Aviv fa dodici morti in Libano

Un attacco aereo e una sparatoria in Libano hanno causato la morte di dodici persone, secondo fonti locali. Le operazioni sono state condotte da forze israeliane e hanno colpito diverse aree lungo la frontiera. Testimoni riferiscono di esplosioni e rischi di ulteriori violenze nella regione. La situazione resta tesa, con le comunità locali che cercano di valutare i danni e la sicurezza. La regione si prepara a nuove tensioni.

Terra rimossa Ignorato il cessate il fuoco anche a Gaza, due vittime. E continuano le aggressioni dei coloni in Cisgiordania Terra rimossa Ignorato il cessate il fuoco anche a Gaza, due vittime. E continuano le aggressioni dei coloni in Cisgiordania Con una serie di attacchi combinati, dal cielo e dal mare, Israele ha ucciso almeno dodici persone in Libano nel giro di poche ore. Un’esibizione di fuoco che secondo il quotidiano in lingua ebraica Maariv ha avuto lo scopo di dimostrare che l’esercito di Tel Aviv «è in grado di colpire ovunque in Medio Oriente e non solo con il suo braccio strategico, l’aeronautica militare». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Notte europea da non fallire: Bologna atteso in campo neutro dal fanalino di coda Tel AvivStasera il Bologna gioca su un campo neutro in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv.

Dal 2026 Wizz Air rafforza la base di Catania: nuovo aeromobile, Tel Aviv e più frequenze domesticheA partire da maggio 2026, Wizz Air rafforza la sua presenza a Catania, aggiungendo un nuovo aeromobile Airbus A321neo alla base e ampliando le rotte, tra cui voli verso Tel Aviv e con maggiori frequenze domestiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Soccorritori, infrastrutture energetiche e double-tap: la guerra della Russia alle città ucraine; L’Europa accelera su droni e scudi aerei; Gli attacchi russi contro i civili ucraini sono sempre più letali; GCC Pokémon Pocket : strategia per il mazzo Mega Kangaskhan?ex.

Il fuoco dopo l'attacco dal cielo: quattro persone uccise e sei ferite a KharkivReport online indicano che Irpin, Bucha e Gostomel, nella regione di Kiev, sono quasi completamente senza elettricità dopo una serie di esplosioni notturne. Sono state segnalate anche interruzioni ... rainews.it

Una nuova prova dei legami clamorosi tra Epstein e Tel Aviv: i servizi segreti di Israele controllavano il palazzo di Epstein a New York. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/nuovi-legami-tra-epstein-e-israele e iscrivetevi al mio canale Sub - facebook.com facebook

Ieri migliaia di manifestanti a Tel Aviv a difesa delle comunità arabe d'Israele piegate dalla violenza e abbandonate dal governo. Manifestazione pienamente arabo-ebraica, che ha visto la partecipazione attiva dei Democratici, il partito nato dalla fusione di La x.com