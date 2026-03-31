Alcaraz avvertito dal suo allenatore | Deve controllare gli impulsi così mostra le sue debolezze

Durante il match al Miami Open, lo spagnolo ha avuto un crollo mentale, secondo quanto riferito dal suo allenatore. Samuel Lopez ha detto che Alcaraz deve imparare a controllare gli impulsi, perché così si evidenziano le sue debolezze. La partita ha mostrato momenti di difficoltà per il giocatore, che ha avuto un calo nel rendimento nel corso del confronto contro Korda.

Il coach di Carlos Alcaraz, Samuel Lopez, interviene sul crollo mentale dello spagnolo durante il match contro Korda al Miami Open. Le dichiarazioni e i retroscena del team per gestire la pressione e lo sfogo in campo del numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Carlos Alcaraz può riprendersi Ferrero, l’attuale allenatore riapre le porte: “La possibilità esiste”Samuel Lopez dopo la cacciata di Ferrero è stato promosso capo allenatore di Alcaraz, ora dopo la debacle di Miami Open spiega come Ferrero potrebbe... “Vai via! Vattene!”: l’allenatore di basket caccia il suo giocatore dal campo, tutti devono sapereIl coach di UCLA non ha preso bene un fallaccio del suo giocatore Steven Jamerson nel match di basket NCAA contro Michigan State e lo ha 'espulso'... Tutto quello che riguarda su Alcaraz avvertito Discussioni sull' argomento Colpi a 160 km h | Alcaraz-Fonseca highlights Miami. Alcaraz impaurito e a un passo dal ritiro: la frase pronunciata dal suo boxProblemi per Carlos Alcaraz nel corso della sfida che lo vede opposto ad Alexander Zverev nella prima semifinale degli Australian Open. Il numero uno del mondo ha conquistato i primi due set con il ... corrieredellosport.it Alcaraz, l'ultima folle spesa Per staccare la mente: ecco come ha deciso di consolarsiReduce dalle delusioni nei primi due 1000 stagionali, il 7 volte campione Slam ha fatto un acquisto da oltre otto milioni di ... tuttosport.com