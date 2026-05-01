Ecco i premiati al concorso poetico Franco Loris Raffaelli

Sabato scorso nella Sala Pirandello del Real Collegio si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso poetico “Franco Loris Raffaelli” edizione 2026, inserito nel festival “Lucca Città di Carta”. Durante l’evento sono stati annunciati i nomi dei vincitori, che hanno partecipato alla prima edizione del concorso. La manifestazione ha visto la presenza di pubblico e organizzatori, con letture di alcune delle poesie premiate.

Sabato scorso nella Sala Pirandello del Real Collegio, nell’ambito del festival “Lucca Città di Carta“, sono stati resi noti nel corso della cerimonia, i vincitori del primo concorso poetico “Franco Loris Raffaelli” edizione 2026. Ecco di seguito i premiati, categoria per categoria: 1° “Apocalittica“ - Lino Ubaldo Cascinu; 2° “Il sentiero che mi abita“ - Paola Olivieri; 3° “Elia della vendemmia“- Davide Rocco Colacrai. Per la sezione vernacolo: 1° “Le merende di nonna Maria“ - Domenico Bertuccelli (nella foto); 2° “O’ la mi’nonna? Co’lle su’ man. sapea fa tutto senza ave’ studiato!“ - Cesare Marchetti; 3° “Una gita in canoa“ - Giovanni Giangrandi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco i premiati al concorso poetico “Franco Loris Raffaelli“ Notizie correlate C'è anche la Tuscia al concorso "Birra dell'anno": i nomi dei premiatiTre birrifici della provincia di Viterbo (e una menzione speciale) sul podio a Rimini per la 21esima edizione del concorso nazionale di Unionbirrai... Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ecco i premiati al concorso poetico Franco Loris Raffaelli. Ecco i premiati al concorso poetico Franco Loris RaffaelliSabato scorso nella Sala Pirandello del Real Collegio, nell’ambito del festival Lucca Città di Carta, sono stati resi noti ... lanazione.it Passerella al Real Collegio per i vincitori del concorso poetico Franco Loris RaffaelliPrimo posto per 'Apocalittica' di Lino Ubaldo Cascinu. Nella sezione in vernacolo vince 'Le merende di nonna Maria' di Domenico Bertuccelli ... luccaindiretta.it