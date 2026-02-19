C' è anche la Tuscia al concorso Birra dell' anno | i nomi dei premiati
Tre birrifici della provincia di Viterbo (e una menzione speciale) sul podio a Rimini per la 21esima edizione del concorso nazionale di Unionbirrai La Tuscia lascia il segno a Rimini durante la 21esima edizione di Birra dell'anno, il prestigioso concorso nazionale di Unionbirrai che celebra l'eccellenza artigianale italiana. Nella cerimonia di premiazione svoltasi il 15 febbraio all'interno del Beer&Food Attraction, i birrifici della provincia di Viterbo hanno ottenuto riconoscimenti importanti in categorie molto combattute. La competizione ha visto la partecipazione di 212 birrifici da tutta Italia con oltre 1700 birre valutate da una giuria internazionale di 73 esperti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Birra dell’Anno 2026: a Rimini la XXI edizione del concorso di Unionbirrai che celebra l’eccellenza brassicola italianaA Rimini si è appena conclusa la XXI edizione di Birra dell’Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai.
Due birrifici del novarese e uno del Vco premiati all'edizione 2026 di "Birra dell'Anno"Tre birrifici piemontesi, due nel novarese e uno nel Vco, hanno vinto premi all’edizione 2026 diLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
