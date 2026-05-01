Ecco come invertire la tendenza | Più servizi e aiuti per i genitori

Negli ultimi anni, il calo delle nascite si conferma come una problematica diffusa in molte regioni italiane, comprese le Marche. Le autorità stanno cercando di rispondere a questa situazione attraverso iniziative volte a offrire più servizi e supporto ai genitori. Il fenomeno non rappresenta una novità, ma si sta consolidando come una tendenza stabile, che coinvolge l'intero Paese.

Allarme nascite: non è una novità, ma ormai una tendenza strutturale, nelle Marche come nel resto del Paese. E dunque che cosa fare per invertire il trend? "Nel 2024 abbiamo raggiunto il minimo storico: 545 nati in meno rispetto all’anno prima e un tasso di fecondità per le donne di 1,11 figli, contro il dato nazionale di 1,18 – dice Alessia Bertolazzi, docente di sociologia all’Università di Macerata –. Sembrano variazioni minime, in realtà sono molto pesanti. Siamo di fronte a una tendenza strutturale, lenta ma costante". Sono dati che potrebbero ulteriormente peggiorare? "Certamente è una dinamica demografica preoccupante. Significativo è anche il dato dell’ invecchiamento della popolazione, 47,9 anni, di un anno superiore al dato nazionale (46,9), a cui si aggiunge l’indice di vecchiaia: a fronte di cento giovani ci sono 235 over 65.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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