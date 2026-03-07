Turismo la sfida di Chianciano | A lavoro per invertire la tendenza

Nel 2025, il settore turistico a Chianciano Terme ha registrato un calo rispetto all’anno precedente. La località si sta impegnando per invertire questa tendenza, con iniziative e progetti mirati a rilanciare il turismo nella zona. Le autorità e gli operatori del settore stanno lavorando insieme per affrontare le difficoltà e attrarre nuovamente visitatori.

Il 2025 si è chiuso con il segno meno per il turismo a Chianciano Terme. I dati mostrano una diminuzione sia degli arrivi che delle presenze rispetto al 2024, anche se l'andamento nel corso dell'anno non è uniforme: "Come Amministrazione comunale vediamo in questi dati non solo alcuni aspetti negativi che dovranno essere risolti, ma un'opportunità". Parte da qui l'analisi dell'andamento turistico a Chianciano Terme. Nel 2025 gli arrivi sono stati 220.406, contro i 234.201 del 2024, con una diminuzione del 5,89%; le presenze passano invece da 476.508 a 447.446, segnando un calo del 6,10%. La permanenza media rimane invariata a 2,03 giorni, un dato che conferma una caratteristica strutturale della destinazione: soggiorni brevi.