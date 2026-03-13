Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Indian Wells | occasione per invertire la tendenza

Jannik Sinner ha vinto contro Learner Tien nei quarti di finale dei BNP Paribas Open ad Indian Wells, torneo ATP Masters 1000 in corso in California. Al momento, Sinner si prepara a sfidare il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo. La partita tra Sinner e Zverev rappresenta un'occasione per il tennista italiano di aumentare il suo punteggio nel ranking e di invertire la tendenza delle ultime settimane.

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Learner Tien nei quarti di finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), ed affronterà nel penultimo atto del torneo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma grazie al successo odierno incassa altri 200 punti per il ranking ATP: Sinner, dopo la vittoria di questa sera deve recuperare 2550 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, anche se l'iberico giocherà nella notte italiana. Tra penultimo atto e finale ce ne saranno a disposizione altri 600: l'azzurro potrà provare ad avvicinarsi all'iberico, ma non potrà scavalcarlo.