Ebrei accoltellati a Londra 45enne incriminato per tentato omicidio

La polizia del Regno Unito ha accusato un uomo di 45 anni in relazione all’accoltellamento di due uomini ebrei avvenuto il 29 aprile nel quartiere di Golders Green, a nord di Londra. L’arresto era stato effettuato prima dell’incidente e ora si procede con le accuse di tentato omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione nelle forze dell’ordine e tra la comunità locale.

(Adnkronos) – La polizia del Regno Unito ha incriminato l'uomo di 45 anni arrestato per l’accoltellamento il 29 aprile di due uomini ebrei nel nord di Londra a Golders Green. "Essa Suleiman è stato incriminato per due capi di imputazione di tentato omicidio e uno per possesso di un’arma da taglio in luogo pubblico in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Londra, accoltellati 2 ebrei a Golden Green: arrestato l’aggressoreGli agenti intervenuti sul posto hanno utilizzato un taser per immobilizzare l'uomo. Leggi anche: Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita: accoltellati due ebrei davanti a sinagoga Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali; Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo; Londra, accoltellati due ebrei a Golders Green: video dell’arresto dopo l’attacco alla sinagoga; Londra: accoltella due persone nel quartiere ebraico, fermato dal servizio di sicurezza Shomrim. L'allarme della polizia: Ennesimo attacco in zona. Ebrei accoltellati a Londra, 45enne incriminato per tentato omicidioL'uomo arrestato dopo l'attacco con coltello a due uomini a Golders Green. Livello di minaccia terroristica in Gb è stato innalzato a grave ... adnkronos.com Ebrei accoltellati a Londra, incriminato per tentato omicidio 45enneEssa Suleiman... è stato incriminato per due capi d'accusa di tentato omicidio e un capo d'accusa per possesso di arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto mercoledì a ... tg24.sky.it Ebrei accoltellati a Londra, 45enne incriminato per tentato omicidio x.com Realpolitik TV. . #Londra, due ebrei accoltellati nel quartiere ebraico. Fermato un uomo Tutti gli aggiornamenti in diretta a #Realpolitik, ora in onda su #Rete4 - facebook.com facebook