Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita | accoltellati due ebrei davanti a sinagoga

A Londra, nel quartiere di Golders Green, due persone sono state ferite con un'arma da taglio davanti a una sinagoga. L'aggressione si è verificata il 29 aprile 2026 e ha coinvolto due individui appartenenti alla comunità ebraica del quartiere. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell'attacco. La zona è nota per ospitare una delle più grandi comunità ebraiche della città.

Londra, 29 aprile 2026 – Nuovo attacco antisemita a Londra. Due persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, abitato da una vasta comunità di ebrei ortodossi. Secondo quanto riferito dall'organizzazione di pronto intervento Shomrim, i due si trovavano davanti alla sinagoga e che un uomo è stato visto correre in strada brandendo un coltello. Shomrim, che opera nella zona nordovest di Londra, ha aggiunto che il suo personale ha fermato il sospetto, dopodiché è arrivata la polizia, che lo ha immobilizzato con un taser e lo ha arrestato. Le vittime sono invece state soccorse dal servizio di ambulanza Hatzola. Il premier Starmer: "Profondamente preoccupato".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita: accoltellati due ebrei davanti a sinagoga Notizie correlate Due ebrei accoltellati fuori dalla Sinagoga. Colpevole arrestatoDue ebrei ortodossi sono stati accoltellati fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Londra, arrestati due complici: tentato incendio antisemita a una sinagogaDue individui, una donna di 47 anni e un uomo di 46 anni residenti a Watford, sono stati presi in custodia dalle autorità mercoledì dopo un violento... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maratona di Londra: eredità, mistero e coraggio. Tre donne alla ricerca della storia; Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna; Sawe infrange la barriera delle 2 ore nella maratona di Londra e riscrive la storia dell'atletica leggera; Paura di agguati. Carlo trova pace con Trump. Starmer la guerriglia parlamentare per Mandelson. Paura a Londra, in posa per una foto con il cavallo del Re: turista morsa al braccioAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donnaArrestata influencer a Londra, con la sua auto avrebbe investito tre passanti dopo una lite avvenuta in un nightclub della zona ... virgilio.it Due carriere, una condanna: non poter mai uscire di scena. La “paura di essere tagliati fuori” come condizione del successo delle celebrità del cinema. L’esperta: “Il rischio è quello di perdere il contatto con se stessi” - facebook.com facebook «Ci sono molte cose nel mondo che ci fanno paura. Ma ci sono molte più cose nella nostra immaginazione che ci fanno paura» (Frederick W. Cropp). Buongiorno a tutti! #29aprile x.com