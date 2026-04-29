Londra accoltellati 2 ebrei a Golden Green | arrestato l’aggressore

A Londra, due persone di origine ebraica sono state accoltellate in un quartiere di Golden Green. L’aggressore è stato arrestato sul luogo dagli agenti, che hanno utilizzato un taser per fermarlo. Le autorità hanno qualificato l’episodio come un attacco antisemita, secondo diverse fonti locali e internazionali. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno utilizzato un taser per immobilizzare l'uomo. L’episodio è stato classificato da diverse fonti locali e internazionali come un attacco antisemita. Il premier britannico Keir Starmer si è detto "profondamente preoccupato" per l'attacco, mentre Netanyahu afferma che "le parole non bastano per affrontare questa piaga" Grande paura oggi a Londra,due ebrei ortodossi sono stati accoltellati fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani come ilTimes of Israel.Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, i volontari sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare e trattenere il sospetto fino all’arrivo della polizia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Londra, accoltellati 2 ebrei a Golden Green: arrestato l’aggressore Notizie correlate Due ebrei ortodossi accoltellati e feriti in una sinagoga a Londra: arrestato un sospettatoDue ebrei ortodossi sono stati accoltellati oggi fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Leggi anche: Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita: accoltellati due ebrei davanti a sinagoga Contenuti utili per approfondire Due ebrei accoltellati in un sobborgo di Londra, fermato un uomoIl fatto è avvenuto a Golders Green, nella zona nord di Londra. L'aggressore è stato immobilizzato con il taser ... avvenire.it Due ebrei accoltellati a Londra, si indaga per terrorismo. L'Ue agli Stati: rafforzare la sicurezza delle comunità ebraicheL'aggressore fermato col taser. Starmer convoca il Cobra. Netanyahu: Chiediamo e ci aspettiamo azioni da parte del governo britannico per ... huffingtonpost.it