Maturità 2026 Invalsi nel curriculum dello studente | cosa cambia

Nel 2026, i risultati delle prove Invalsi entreranno nel Curriculum dello studente, perché il Ministero dell’Istruzione ha deciso di integrarli nel percorso di maturità. Questa novità riguarda tutti gli studenti che devono affrontare gli esami finali e cambierà il modo in cui vengono valutate le competenze acquisite durante l’anno scolastico. In pratica, i punteggi delle prove nazionali diventeranno parte integrante del dossier personale che accompagna il diploma.

A partire dal 2026, i risultati delle prove Invalsi entrano ufficialmente a far parte del Curriculum dello studente, il documento che accompagna il diploma di Maturità. La novità legislativa, introdotta dal decreto 1272025, stabilisce che i livelli di apprendimento raggiunti in italiano, matematica e inglese siano riportati in una sezione specifica del documento certificato dal ministero dell'Istruzione e del Merito. La partecipazione ai test rimane un requisito obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, ma l'integrazione dei risultati avverrà solo dopo la conclusione delle prove d'esame.