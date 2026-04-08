Una donna di 83 anni residente a Milano ha impedito a un uomo di qualificarsi come finanziere di ingannare un'altra persona. L'anziana ha assistito alla consegna di denaro e oggetti di valore e ha chiamato le forze dell'ordine. Immediatamente intervenuti, gli agenti hanno arrestato un uomo che si trovava sul luogo. L'operazione ha evitato che la truffa proseguisse e ha portato alla cattura del presunto complice.

Una donna di 83 anni residente a Milano ha sventato un tentativo di truffa orchestrato da un finto finanziere, portando all’arresto di un complice durante il ritiro di denaro e preziosi. L’intervento della Polizia è avvenuto in flagranza di reato dopo che la vittima aveva intuito l’inganno. Tutto ha avuto inizio martedì 31 marzo in zona corso Buenos Aires. La signora, una vedova facoltosa, è stata contattata tramite il telefono fisso da un individuo che fingeva di appartenere alla Guardia di Finanza. Il malvivente ha cercato di convincerla che la sua automobile fosse coinvolta in un sinistro stradale, rendendo quindi indispensabile un intervento immediato per la copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola per il finto finanziere: l’astuta ottantenne lo fa arrestare

Finto finanziere insiste per farsi consegnare i gioielli, ma l’80enne fiuta la truffa e lo fa arrestareImola (Bologna), 20 febbraio 2026 – Si è finto un finanziere per convincere un’anziana a consegnare i propri gioielli, ma il piano è saltato grazie...

Truffa a un’anziana invalida a La Rustica: la figlia chiama la polizia e fa arrestare il finto finanziereHa tentato di raggirare un’anziana invalida facendosi passare per un finanziere, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della figlia della...

Temi più discussi: La truffa del rimborso da 51 dollari su Amazon: ecco come non farsi ingannare; Pronto, ti chiamiamo dalla banca, ma è una trappola da 35mila euro. Indagato un 18enne; Mi sono salvato dalla truffa perché psichiatra; La truffa phishing: avvocato romano raggirato per oltre 15mila euro.

«Ci servono i suoi gioielli»: il trucco del finto poliziotto. Ma stavolta scatta la trappola (VIDEO)Nel corso di una seconda telefonata, alla signora vengono fornite istruzioni precise per consegnare denaro e preziosi. Poi arriva la terza chiamata, quella decisiva: la vittima viene avvisata ... giornalelavoce.it

Tre giorni al telefono con l’anziana da truffare, ma la trappola è pronta: blitz della poliziaL’82enne ha chiamato subito il 112 quando ha ricevuto la prima chiamata, poi ha preparato soldi e gioielli mentre gli agenti restavano appostati in casa sua ... milano.repubblica.it

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Povertà in Italia: oltre il mito del Nord-Sud, la nuova trappola sono le grandi città x.com