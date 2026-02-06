Un' ora per dire addio Il tribunale restituisce al detenuto il diritto al lutto

Un’ora per dire addio. Il tribunale ha deciso di ridare al detenuto il diritto di incontrare i propri cari, dopo che era stato negato il permesso di visitare le ceneri del padre. La decisione arriva dopo una lite con un agente in carcere, che aveva portato alla revoca del permesso. Ora l’uomo potrà passare un’ora con la madre e il fratello, per un saluto finale.

Revocato il permesso di visita alle ceneri del padre per una lite con un agente in carcere, detenuto "itinerante" ottiene il diritto di un'ora di visita e un colloquio con madre e fratello dopo il lutto.Il tribunale di Sorveglianza di Perugia ha accolto il ricorso del detenuto al 41 bis, difeso.

