È deceduto Alessandro Grassi, noto come il maestro del vetro. Ha lavorato con importanti architetti e designer del Novecento, tra cui Luigi Caccia Dominioni, Oscar Niemeyer ed Ettore Sottsass jr. Le sue creazioni sono presenti in tutto il mondo e sono considerate espressioni di un'artigianalità di alto livello. La sua attività ha lasciato un segno nel panorama dell'arte e del design italiano.

Milano – Ha collaborato con i più grandi architetti e designer del Novecento, come Luigi Caccia Dominioni, Oscar Niemeyer, Ettore Sottsass jr., Arnaldo Pomodoro, Salvatore Fiume e Aligi Sassu. La sua arte vetraria, dall’ atelier in via Mecenate 10 a Milano, è stata esportata in tutto il mondo. Si è spento all’età di 88 anni, dopo un’intera vita trascorsa nella bottega fondata dal nonno, Alessandro Grassi, titolare dello storico atelier Vetrate Artistiche Grassi e figura di riferimento dell’alto artigianato italiano. "La più alta espressione dell’essere artigiano”. “È stato per quasi 70 anni l a più alta espressione dell’essere artigiano: rigore, talento, discrezione e una straordinaria umanità – spiega Marco Accornero, segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio ad Alessandro Grassi, il maestro del vetro. Le sue opere nel mondo: “Artigiano per missione”

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