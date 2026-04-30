È deceduto a 60 anni Alberto Davoli, noto voce di Radio Monte Carlo ed ex di R101. La sua carriera radiofonica è cominciata nel 1982 a Varese, proseguendo poi in diverse emittenti. La sua ultima trasmissione è andata in onda durante la Pasquetta. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai colleghi e dagli ascoltatori che lo seguivano da anni.

Il mondo della radio è in lutto, è morto Alberto Davoli, storico speaker e attuale voce di Radio Monte Carlo. Il conduttore aveva 60 anni, la sua ultima diretta è stata il giorno di Pasquetta 2026. Era tornato in onda all’inizio dell’anno dopo una lunga pausa, è stato tra i pionieri dell’emittenza privata in modulazione di frequenza. Morto Alberto Davoli Alberto Davoli è morto il 30 aprile 2026 a 60 anni. Non sono ancora chiari i motivi del decesso. Tra i primi a ricordarlo, con un post sui social, è stata Radio Monte Carlo, di cui il conduttore radiofonico era una voce. L’emittente ha pubblicato un post semplice con una foto di Davoli e la scritta Alberto, corredata da un cuore rosso spezzato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Alberto Davoli voce di Radio Monte Carlo ed ex di R101, aveva 60 anni: ultima diretta a Pasquetta

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