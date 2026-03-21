Villa Fastiggi Ten Festa con 200 podisti

Domenica scorsa, Villa Fastiggi ha visto circa 200 podisti partecipare alla Villa Fastiggi Ten, una corsa di 10 chilometri organizzata dall’Atletica Banca di Pesaro. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando atleti di diverse età e livelli di esperienza. La gara si è conclusa nel pomeriggio, con i partecipanti che hanno attraversato le vie del paese.

Villa Fastiggi protagonista della corsa di domenica scorsa con la Villa Fastiggi Ten, gara podistica di 10 chilometri organizzata dall’Atletica Banca di Pesaro. Sono stati 200 gli atleti al via, con partenza davanti alla sede della BCC Banca di Pesaro in via Fratelli Cervi, la cui manifestazione rientra nei festeggiamenti del 120° anniversario della sua fondazione, con partenza alle 10 e arrivo al Circolo Arci di Villa Fastiggi che ha concesso i suoi spazi per ritrovo, ristori, deposito borse, spogliatoi e premiazioni. La gara si è sviluppata su un circuito cittadino nel quartiere di 2.5 km da ripetere 4 volte con tanti residenti ad applaudire i corridori lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Villa Fastiggi Ten". Festa con 200 podisti Articoli correlati Riecco la "Villa Fastiggi Ten": tutti di corsaSettima edizione per la Villa Fastiggi Ten, la camminata e corsa non competitiva organizzata da Atletica Banca di Pesaro per domenica 15 marzo con la... L’invasione dei frati francescani . Da Villa Fastiggi a MontecchioUna fraterna invasione sarà quella che interesserà le comunità di Villa Fastiggi; Borgo Santa Maria; Montecchio; Osteria Nuova e Montelabbate. Tutto quello che riguarda Villa Fastiggi Ten Argomenti discussi: Riecco la Villa Fastiggi Ten: tutti di corsa. Riecco la Villa Fastiggi Ten: tutti di corsaSettima edizione per la Villa Fastiggi Ten, la camminata e corsa non competitiva organizzata da Atletica Banca di ... msn.com Fabio Ercoli ha vinto la ‘Villa Fastiggi Ten’Grande successo di concorrenti e pubblico per la sesta edizione della corsa podistica La Villa Fastiggi Ten, a cui hanno partecipato 250 runner giunti da varie regioni d’Italia per l’organizzazione ... ilrestodelcarlino.it