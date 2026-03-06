Dybala si opera | addio Roma il futuro è il Boca Juniors

Paulo Dybala si prepara a un intervento chirurgico al ginocchio presso Villa Stuart. La decisione apre la strada a un possibile addio alla Roma, mentre il calciatore si appresta a trasferirsi al Boca Juniors per continuare la sua carriera. La notizia è stata comunicata ufficialmente, confermando la fine del suo periodo con il club giallorosso.

Paulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio presso Villa Stuart, segnando quasi con certezza la fine del suo percorso alla Roma. L'argentino, il cui contratto scade a giugno senza proposte di rinnovo, vedrà probabilmente terminare anticipatamente la stagione sportiva per via dell'operazione necessaria. La situazione si complica ulteriormente dopo che l'attaccante ha tentato di allenarsi giovedì 5 marzo ma è stato costretto a fermarsi dopo soli dieci minuti a causa dello stesso infortunio. Con una stagione già difficile caratterizzata da sole 22 presenze e tre reti, l'intervento rende inevitabile l'addio alla capitale e apre scenari di trasferimento verso il Boca Juniors in Argentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma, Dybala verso l’addio: contatti avviati con il Boca JuniorsLa Joya valuta il ritorno in Argentina: la Roma studia il rinnovo al ribasso per giugno.

Roma, Dybala al Boca Juniors e l’addio a gennaio: come stanno le coseL’argentino ha il contratto in scadenza e in Argentina parlano di un arrivo immediato al Boca: ma la situazione è un po’ diversa Il futuro di Paulo...

Contenuti e approfondimenti su Boca Juniors.

Temi più discussi: Dybala al Boca Juniors? C'è lo zampino di Paredes e della moglie Oriana; Colpo Dybala a costo zero, affare chiuso senza pagare il cartellino | Il mercato distrutto in pochi secondi; Dybala, bufera sui social tra i tifosi: Situazione insostenibile per la Roma; Dybala-Roma, c’è aria di addio: a giugno sarà Boca?.

Dybala si opera: l'addio alla Roma è quasi certoL'argentino si sottoporrà ad intervento chirurgico a Villa Stuart. Il suo destino sembra segnato: addio a Trigoria e trasferimento in Argentina al Boca Juniors ... romatoday.it

Roma, Gasperini fa a meno di Dybala: Vediamo come si allena. Boca e l'addio? La Joya prende tempoUn segnale importante in una partita più che delicata si sta trasformando in casa Roma in ben più di un semplice indizio. Il futuro di Paulo Dybala è oggi più che mai in discussione e le voci ... calciomercato.com

#TorneoMercadoLibre Apertura Lanus-Boca Juniors 0-3 [15' Ascacibar, 30', 64' Merentiel] #calcio #football x.com

Calciomercato Roma, spunta una nuova offerta del Boca Juniors per Dybala: #ASR #ASRoma #Roma #Dybala #BocaJuniors - facebook.com facebook