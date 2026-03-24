Tra circa un mese, il giocatore potrebbe riprendere l’attività agonistica dopo l’intervento al ginocchio. Attualmente si trova in Italia, dove il suo procuratore è in visita per incontrare la famiglia, senza tuttavia aver avuto incontri ufficiali con il club di appartenenza. Sul futuro sono circolate voci riguardo a possibili trasferimenti in club di Argentina o Turchia.

Gli ultimi mesi romani tra la gioia di essere papà e la consapevolezza che giocherà al massimo altre 5-6 partite in maglia giallorossa. Paulo Dybala è ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione al menisco che lo terrà fuori almeno per un altro mese. Ma nel frattempo studia il futuro e vaglia le opportunità di quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera. In questi giorni, infatti, a Roma si trova Jorge Antun, l’uomo che cura gli interessi della Joya ormai dagli anni juventini e che è molto amico anche della famiglia dell’attaccante. Il procuratore alloggia in un hotel in zona Flaminio e ha fatto visita a casa Dybala proprio nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala tra convalescenza e futuro lontano dalla Roma: Boca Juniors o Turchia?

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