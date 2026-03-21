Le aziende di telecomunicazioni Fastweb, Tim e Inwit si trovano di fronte a una possibile battaglia legale riguardo alle torri di trasmissione 5G. Inwit ha dichiarato che intende difendere i contratti in essere, mentre le altre compagnie cercano di trovare un accordo che tuteli i rispettivi interessi economici. La disputa potrebbe portare a un confronto legale se non si raggiunge un’intesa.

Dietro l’angolo si profila una guerra, anche legale, sulle torri di trasmissione per la rete 5G dei cellulari a meno che gli attori in campo – Fastweb, Tim e Inwit – non trovino un accordo che salvaguardi gli interessi economici di tutti. La battaglia delle antenne è partita l’altro giorno con l’annuncio di Fastweb+Vodafone e Tim di avere siglato un accordo non vincolante per dare vita a una joint venture paritetica, aperta in futuro all’ingresso di partner industriali e finanziari, per costruire fino a 6mila torri. L’intesa, che arriva dopo quella firmata a gennaio per condividere i costi degli apparati che trasmettono il segnale dei cellulari, è suonata come un colpo verso Inwit il cui titolo giovedì è crollato in Borsa di oltre il 15% e ieri di un altro 7,5% a 6,38 euro dopo aver perso fino al 12%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Braccio di ferro sulle torri del 5G. Inwit: "Difenderemo i contratti"

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