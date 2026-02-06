antenna 5g il duello il tar rinvia a marzo

Il Tar di Pontedera ha deciso di rinviare a marzo la decisione sul ricorso presentato da un’azienda di telecomunicazioni contro l’installazione di un’antenna 5G a Treggiaia. La disputa tra le parti si muove ancora tra carte e udienze, senza che si arrivi a una conclusione definitiva.

PONTEDERA Non ha sortito gli effetti sperati dall’azienda privata di telecomunicazioni il ricorso contro l’ antenna 5G che Inwit e Fastweb vogliono costruire a Treggiaia. Il Tar Toscana ha infatti disposto il rinvio ai primi di marzo per entrare nel merito dell’istanza presentata ad inizio dicembre dalla Trc Toscana Radio Comunicazioni di Santa Maria a Monte, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Gesess di Firenze. La Trc aveva presentato il ricorso al Tar contro l’antenna 5G che Inwit, ottenuti tutti i permessi e le autorizzazioni dall’ Unione Valdera, voleva costruire davanti al Santuario della Madonna di Ripaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Pontedera, si accelera sulla realizzazione dell’antenna 5G, con una richiesta di autorizzazione presentata da Inwit e Fastweb.

