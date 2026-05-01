N essuno pensa più che la specialità del Sol Levante sia sushi, sashimi e basta. E allora, ecco le oltre cento ricette “giuste” di Cucina giapponese tradizionale. I sapori autentici del Sol Levante con Genki (Guido Tommasi Editore), che rendono tutto semplice, facendo amare ancora di più la grande ricchezza di ingredienti, cotture, sapori e colori. Ricette giapponesi da chef: 5 piatti da provare X Leggi anche › La ricetta degli kushikatsu, i tipici spiedini fritti giapponesi Melanzana con salsa di miso cremosa. INGREDIENTI X 4: 1 melanzana semi di sesamo olio vegetale. Per la salsa: 2 cucchiai di miso (in supermercati ed empori etnici) 2 cucchiai di semi di sesamo macinati 1?2 cucchiaio di zucchero 1 cucchiaio di mirin (o sherry, o vino bianco secco con un po’ di zucchero) 1 cucchiaio di sakè 100 ml d’acqua.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due specialità del Sol Levante scelte tra le oltre cento ricette “giuste” del libro "Cucina giapponese tradizionale"

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