La mafia del Sol Levante arriva in città | ecco il cinema che racconta il crimine giapponese

La mafia giapponese si fa strada a Trieste, portando con sé storie di crimine e mistero. La Mediateca di via Roma 19 ospiterà mercoledì 18 febbraio alle 20.30 l’apertura di Journey to the East, un ciclo di proiezioni che mette in luce il cinema dell’Estremo Oriente. La rassegna, promossa da La Cappella Underground, si concentra su film che raccontano il mondo sotterraneo del Sol Levante.

Il cinema giapponese approda a Trieste. Mercoledì 18 febbraio, alle 20.30, negli spazi della Mediateca di via Roma 19, si apre la nuova edizione di Journey to the East, ciclo di appuntamenti dedicato alla produzione cinematografica dell’estremo Oriente, ideato da La Cappella Underground. Quattro le tappe di questo avventuroso viaggio: tre incontri “a sorpresa”, a ingresso libero, in programma alla Mediateca il 18 febbraio, il 25 marzo e il 22 aprile (prenotazioni all’indirizzo [email protected]); e un doppio evento di chiusura, martedì 5 maggio, al Cinema Ariston. Alle 20.30 la proiezione di Ryuji (1983, versione originale con sottotitoli in italiano), cult di Toru Kawashima che racconta la storia di uno yakuza in cerca di redenzione, costretto ad affrontare solitudine e disillusione.🔗 Leggi su Triesteprima.it

