si definisce la margaret thatcher del sol levante

La politica giapponese cambia volto con la vittoria di Sanae Takaichi. La premier di 64 anni si è aggiudicata le elezioni anticipate, convocate solo un mese fa. Ora, il Giappone avrà una leadership femminile forte, paragonata alla
Rivoluzione al femminile in Giappone: la premier giapponese Sanae Takaichi, 64 anni, ha trionfato alle elezioni politiche anticipate, convocate appena un mese fa. Ha ottenuto una vittoria travolgente consegnando al Partito Liberal Democratico una maggioranza senza precedenti. Le elezioni si sono trasformate in un plebiscito per la leader conservatrice, entrata in carica il 21 ottobre 2025 e considerata la "Thatcher" del Sol Levante per le sue posizioni ultra conservatrici. Chi è la premier giapponese. Sanae Takaichi ha costruito un'immagine personale lontana dagli schemi tradizionali.
