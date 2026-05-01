Due semafori lampeggianti per il ponte

Due semafori lampeggianti sono stati installati nell’area del ponte per migliorare la sicurezza stradale. L’intervento riguarda una zona in cui la conformazione impedisce la costruzione di passerelle pedonali. La modifica mira a rendere più sicuro il passaggio, specialmente per i pedoni. L’intervento è stato comunicato dall’autorità competente e riguarda una modifica temporanea della segnaletica stradale.

“E’ un intervento per migliorare la sicurezza stradale nell’area del ponte, in una zona la cui conformazione impedisce la realizzazione di passerelle. Valuteremo anche l’istituzione di un limite di velocità a 40 chilometri orari". E’ così che il sindaco Gabriele Romiti ha presentato l’intervento da oltre 25mila euro per la frazione di Valenzatico che consisterà nel realizzare un impianto di segnalazione ottico luminoso su entrambi gli ingressi del ponte. Si tratta di due semafori lampeggianti: il primo troverà spazio in corrispondenza dell’incrocio di via Vecchia Fiorentina, primo tronco, con via del Castellino e via Colonna, mentre il secondo sarà collocato sul lato opposto, all’inizio del ponte sullo Stella.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due semafori lampeggianti per il ponte Vero o Falso Non si deve rallentare agli incroci se il semaforo è giallo lampeggiante. Notizie correlate Il nuovo ponte San Michele sull’Adda, le richieste dei sindaci: via i semafori e i passaggi a livello per rendere più fluido il trafficoMerate (Lecco), 10 marzo 2026 – L’eliminazione di semafori, la soppressione di tutti i passaggi a livello, il miglioramento di alcuni incroci e anche... Il Comune del Milanese che piazza due telecamere ai semafori per multare chi passa col rossoL’amministrazione comunale di Buccinasco ha deciso di rinnovare due impianti, per adeguare meglio i tempi di attesa e per accertare l’eventuale... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Due semafori lampeggianti per il ponte; Alla rotatoria 18 feriti all’anno, ma il lampeggiante resta; Scontro durante l’inseguimento. La denuncia dei carabinieri; Apertura della nuova rampa a Lastra a Signa: quando e come. Perché il semaforo della rotonda Losi/Peruzzi lampeggia?Sono due i semafori installati in prossimità della rotatoria sulla tangenziale Bruno Losi/ Peruzzi e a ridosso degli istituti scolastici superiori: uno a chiamata e l’altro lampeggiante. In molti si s ... temponews.it Sono due i semafori installati in prossimità della rotatoria sulla tangenziale Bruno Losi/ Peruzzi e a ridosso degli istituti scolastici superiori: uno a chiamata e l’altro lampeggiante. In molti si sono chiesti la ratio di tale scelta dal momento che non è raro vedere st - facebook.com facebook