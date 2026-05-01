Due liste civiche in una per Paolo Vino

Due gruppi civici che avevano sostenuto Paolo Vino si sono uniti formando una sola lista, chiamata Cittadin*Sestesi. L’unione tra le due forze si è concretizzata con l’obiettivo di presentarsi alle prossime elezioni amministrative. La nuova lista rappresenta ora un’unica candidatura e si presenta come alternativa alle altre forze politiche in corsa. La fusione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Le due civiche a sostegno di Paolo Vino (nella foto) si fondono in una nuova e unica lista dal nome Cittadin*Sestesi. "Oggi unire le forze non è più una scelta, ma un dovere. Serve costruire un’alternativa vera, forte e riconoscibile, partendo da chi condivide storia, impegno e valori. Occorre fare una scelta chiara, che segni l’inizio di una nuova fase. Dobbiamo essere più uniti, più riconoscibili, più determinati e costruire un’alternativa credibile all’attuale maggioranza", spiega Maria Chiara Defilippis coordinatrice del direttivo dei Giovani Sestesi, tra le forze più longeve della città, nata nel 1998. "Alle ultime elezioni abbiamo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due liste civiche (in una) per Paolo Vino Notizie correlate Elezioni amministrative 2026 a Castelfranci: sfida tra due liste civicheIn vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a Castelfranci si confrontano due liste civiche. Elezioni amministrative 2026 ad Andretta: due liste civiche pronte alla sfida elettoraleIn vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, ad Andretta si delineano due schieramenti civici con le rispettive liste di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Due liste civiche (in una) per Paolo Vino; Sesto, nasce Cittadin*Sestesi: nuova realtà civica in vista delle amministrative 2027; Sesto San Giovanni, nasce il nuovo soggetto politico Cittadin*Sestesi. Paolo Paci. U2 · Beautiful Day. #25aprile #liberazione #pranzo #griglia #vino #Amarone - facebook.com facebook