Droga tra i minorenni e coltelli negli scooter | blitz della Polizia locale 11 nei guai

La Polizia locale ha condotto un intervento in una zona frequentata da minorenni, trovando vari grammi di droga tra cui hashish e marijuana, alcuni quantitativi non pesati, un panetto di hashish e diverse dosi già pronte per la vendita. Durante il blitz sono state sequestrate anche due armi da taglio. Complessivamente, undici persone sono state coinvolte e portate in ufficio per ulteriori accertamenti.

Diversi grammi di droga, oltre a quantitativi non pesati di hashish e marijuana, un panetto di hashish, diverse dosi già confezionate e due armi da taglio sequestrate. E ancora: 11 studenti tra fermati e denunciati, di cui uno maggiorenne. È questo il bilancio operativo presentato ieri dalla Polizia locale di Lecce, guidata dal comandante Donato Zacheo, nel Comando di viale Gioacchino Rossini di Lecce, sui primi risultati del progetto “Scuole Sicure 2025-2026”, iniziativa finanziata dal ministero dell’Interno. Controlli serrati nelle aree scolastiche Un dispositivo di controllo serrato, articolato su nove interventi e con il coinvolgimento di 40 agenti in un mese, che punta a rafforzare sicurezza e legalità negli spazi più frequentati dai giovanissimi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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