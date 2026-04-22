Il nome di Vladimir Solovyov è tornato in auge in Italia per via degli insulti rivolti a Giorgia Meloni, definita “fascista”. Il giornalista russo non è certo nuovo a uscite spigolose riguardo al nostro Paese. Già nel 2022 tuonò contro le presunte fake news diramate dalla televisione italiana, parlando di propaganda anti-russa durante un’intervista con Paolo Del Debbio durante la trasmissione Dritto e Rovescio. Il conduttore fedelissimo di Vladimir Putin si lasciò andare a espressioni decisamente colorite, scatenando la reazione del collega italiano: “Questo mi fa inc******”. Perché Solovyov è così in vista dentro e fuori dalla Russia Cosa...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vladimir Solovyov e lo scontro con Del Debbio a Dritto e Rovescio nel 2022: "Non osate", "mi fa inc******"

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Chi è Vladimir Solovyov, dai rapporti con Putin alle ville sul lago di Como fino all'intervista da Del DebbioVladimir Solovyov è l’anchor che ha insultato sulla televisione russa la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Chi è Vladimir Solovyov, star della tv russa che ha insultato Meloni; Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore; Chi è Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin che insulta Meloni.

Vladimir Solovyov, chi è il giornalista russo che insulta la premier Meloni ma possiede due ville (sequestrate)sul lago di ComoSposato tre volte, otto figli è un anchorman ultranazionalista, fedelissimo di Putin e convinto sostenitore della guerra in Ucraina. Proprio per questo nel 2022 gli sono state sequestrate due splendid ... ilgiorno.it

Vladimir Solovyov, chi è il volto della tv di Stato russa che ha insultato MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Vladimir Solovyov, chi è il volto della tv di Stato russa che ha insultato Meloni ... tg24.sky.it

SCONTRO ITALIA-RUSSIA, LA TENSIONE SALE DOPO GLI INSULTI A MELONI Si riaccende lo scontro tra Roma e Mosca dopo le pesanti offese rivolte in tv alla premier Giorgia Meloni dal conduttore russo Vladimir Solovyov. Parole che hanno immediatam - facebook.com facebook

Un attacco riprovevole, scandito in diretta televisiva e destinato ad aprire un nuovo caso diplomatico tra Italia e Russia. Il giornalista e conduttore televisivo russo, tra i più noti della tv di Mosca, Vladimir Solovyov ha rivolto una raffica di insulti alla premier Melo x.com