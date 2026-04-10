A Dritto e rovescio è andato in scena un incredibile sfogo di Paolo Del Debbio contro l'Europa. Il conduttore di Rete 4 ha puntato il dito contro l'Unione europea che ha stilato una serie di indicazioni per fare fronte all'emergenza energetica. Ma si tratta di consigli che, in effetti, sembrano piuttosto inutili. "Mamma mia! Dico mamma mia perché non so a chi di voi, ma possono essere questi i consigli dell'Europa? Ma mettetevi una mano sul cervello se ce l'avete e diciamo l'Europa ha molti strumenti a disposizione per fare queste cose - ha tuonato Del Debbio -. C'è una banca centrale, è vero che non c'è più Draghi, c'è la Lagarde che ha. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Mettetevi una mano sul cervello"

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