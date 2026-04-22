Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. Due bambini sono deceduti sul colpo, mentre l'altro si trova in condizioni molto gravi. Le autorità non hanno ancora chiarito le ragioni dell'episodio e stanno raccogliendo tutte le informazioni disponibili per ricostruire quanto accaduto. La scena si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la donna, Anna Democrito, operatrice sanitaria in una Rsa, si sarebbe gettata nel vuoto, insieme ai suoi tre figli, dalla finestra di casa, al terzo piano. Due dei piccoli, un bambino di 4 anni e un neonato di 4 mesi, sono morti sul colpo. La sorellina maggiore è stata invece soccorsa e trasferita d’urgenza nell'ospedale di Catanzaro, dove è ricoverata in condizioni estremamente gravi. Le cause del gesto non sono ancora state chiarite. Gli inquirenti stanno ricostruendo la situazione personale e familiare della donna, mentre tra le prime ipotesi si fa riferimento a possibili fragilità psichiche, tutte da verificare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Catanzaro, una donna si lancia dal terzo piano con i tre figli: muore sul colpo con due bimbi, la terza è molto grave

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