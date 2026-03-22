Sos sicurezza in corsia Vigilanza armata e ronde un piano da 1,8 milioni

L’Ast di Macerata ha scelto di partecipare a un piano da 1,8 milioni di euro, che prevede l’impiego di vigilanza armata e ronde nelle corsie. La Regione ha promosso questa iniziativa come soggetto coordinatore, coinvolgendo diverse strutture per rafforzare la sicurezza all’interno delle aree sanitarie. La misura mira a garantire maggiore tutela e controllo nei luoghi di cura, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

L’Ast di Macerata ha aderito alla convenzione che la Regione, in qualità di soggetto aggregatore, ha stipulato con la Poliziotto Notturno srl, con sede legale a Napoli, per servizi di vigilanza privata armata e non armata per il periodo marzo 2026 – febbraio 2029 (36 mesi), per una spesa prevista di 1.857.376 euro. L’operazione rientra tra quelle volte a garantire la sicurezza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che fanno capo alla stessa Ast, nelle quali negli ultimi anni si è assistito a un aumento della frequenza di episodi di violenza, aggressioni o minacce nei confronti di medici e infermieri (specie nei pronto soccorso). È stato redatto un piano dettagliato, distinguendo diversi tipi di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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