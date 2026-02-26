Trattativa per il rinnovo del Ccnl vigilanza privata e servizi di sicurezza

Il 5 febbraio 2026 si è svolto un incontro significativo tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali (OO.SS.) per discutere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la Vigilanza Privata e i Servizi di Sicurezza. Questo contratto, sottoscritto il 30 maggio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Avviato il percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl vigilanza privata e servizi di sicurezzaIl momento è cruciale per ottenere un cambiamento concreto e significativo nel settore, superando accordi passati ritenuti insufficienti o...

Avviato ufficialmente il percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di SicurezzaGentile Redazione, Il percorso di rinnovo del CCNL Vigilanza Privata è ufficialmente iniziato il 30 novembre 2025, con i sindacati (Filcams CGIL,...

