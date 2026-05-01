Draghi perde in aula Nessuna minaccia | forlivese assolta

Durante una seduta parlamentare, il presidente del Consiglio ha subito una sconfitta in aula. Nel corso dei dibattiti, un deputato ha rivolto un commento offensivo nei suoi confronti, che è stato successivamente escluso dal registro ufficiale. La stessa persona coinvolta è stata assolta da tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Nessuna minaccia o minaccia reale è stata riscontrata nel corso degli eventi.

Un affronto, forse. O un monito, chissà. Di certo un’ingiuria, oscura, ma pure colorita. E magari una locuzione idiomatica, espressione tipica d’un idioma locale. Come il dialetto romagnolo: "Che ti venga un cancro.". Insomma, può essere tutto, quella frase, ma non una minaccia grave così come l’aveva prospettata la procura (pm in aula Eugenio Albamonte): l’ha stabilito anche il giudice monocratico Giacomo Autizi di Roma – tribunale naturale per competenza giuridica – nell’assolvere con formula piena (il fatto non sussiste) una 59enne di Forlì durante un’udienza predibattimentale il cui fulcro era un’accusa di minaccia grave. A chi? A Mario Draghi (foto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Draghi perde in aula. Nessuna minaccia: forlivese assolta Notizie correlate Manda una mail rabbiosa a Mario Draghi scrivendo il romagnolissimo 'Ti venga un cancro'. Assolta al processoMandando una mail all'indirizzo istituzionale di Palazzo Chigi, riempì l'allora premier Mario Draghi di insulti di ogni tipo con tanto della versione... Da Draghi a Draghi, l’economia europea è peggiorata: cosa dicono i numeri e il tempo che passa(Adnkronos) – Delle parole pronunciate da Mario Draghi di fronte ai leader europei trapela un messaggio forte: l'economia europea è peggiorata da...