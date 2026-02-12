Da Draghi a Draghi l’economia europea è peggiorata | cosa dicono i numeri e il tempo che passa

L’economia europea mostra segnali di peggioramento rispetto a circa un anno e mezzo fa, quando Mario Draghi presentò il suo piano a Bruxelles. I numeri confermano un trend negativo, e le parole di Draghi davanti ai leader europei sembrano indicare che la situazione non si è ancora migliorata. La crescita si è fermata, e le difficoltà si fanno sempre più sentire.

(Adnkronos) – Delle parole pronunciate da Mario Draghi di fronte ai leader europei trapela un messaggio forte: l'economia europea è peggiorata da quando, è passato più o meno un anno e mezzo, ha presentato a Bruxelles il suo piano, il rapporto 'Il futuro della competitività europea'. Questo comporta, è il passaggio successivo del ragionamento, l'urgenza.

Mario Draghi mette in guardia l’Europa: l’economia italiana e dell’UE si deteriora rapidamente.

