Questa sera si gioca Verona contro Pisa, una partita che molti seguono con attenzione. Oltre a questo, ci sono in programma la Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina 2026, il tennis, il ciclismo e il basket. Tutto lo sport del giorno si può seguire in tv, con eventi che attirano appassionati da tutta Italia.

Oggi, venerdì 6 febbraio, non mancherà il calcio per lo sport in tv e in streaming. Dal Campionato Primavera alla Saudi League, passando per Premier League, Bundesliga, Serie B e Serie C. Da non perdere, in prima serata su DAZN, il match di Serie A Verona-Pisa. 14 - Calcio, Campionato Primavera: Parma-Sassuolo, Sportitalia 18.30 - Calcio, Saudi League: Al Nassr-Al Ittihad, Sportitalia e Como tv 20.30 - Calcio, Serie B: Cesena-Pescara, DAZN e Lab channel 20.30 - Calcio, Serie C: Audace Cerignola-Salernitana, Sky Sport (canale 251) e NOW 20.30 - Calcio, Serie C: Benevento-Picerno, Sky Sport (canale 252) e NOW 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Verona-Pisa e Olimpiadi: tutto lo sport in tv del 6 febbraio

Approfondimenti su Verona Pisa

Questa sera si gioca l’atteso match tra Inter e Torino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Verona Pisa

Argomenti discussi: Dove vedere Verona-Pisa venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verona-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming; Pisa Sassuolo in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Verona-Pisa e Olimpiadi: tutto lo sport in tv del 6 febbraio.

Verona-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 24ª giornata sfida tra ultime in classifica: entrambe le squadre hanno appena cambiato allenatore ... tuttosport.com

Hellas Verona-Pisa: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Hellas Verona-Pisa del 6 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

SERIE A Matchday 24 fixture #SerieA #football #verona #pisa #Genoa #napoli #Fiorentina #torino #bologna #Udinese #lecce #sassuolo #InterMilan #Lazio #juventus #atlanta #cagliari #ASRoma #everyonefollowers facebook

Per il #Verona 41 gol subiti, per il #Pisa 40 reti al passivo in questa #SerieA... #VeronaPisa #Hellas #HellasVerona #statistichecalcio #stats #footballdata #precedenticalcio #calcio #calcio #calcioitaliano #FootStats x.com