Dove vedere in tv Italia-Giappone oggi Mondiali curling misto 2026 | orario playoff programma streaming

Oggi si gioca in Svizzera il match tra Italia e Giappone nei playoff dei Mondiali di curling doppio misto 2026. La gara si svolge sul ghiaccio di Ginevra e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La partita rappresenta una delle fasi decisive del torneo, che vede coinvolti diversi paesi europei e asiatici. Le informazioni su orari e programmazione sono disponibili sui canali ufficiali e piattaforme online.

L’Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno concluso al secondo posto nel gruppo B e dunque affronteranno gli asiatici (terzi nel girone A) nel primo incrocio della fase a eliminazione diretta: in palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro l’Australia (prima classificata nella Pool A). LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI CURLING DALLE 10.00 Gli azzurri stanno cercando di difendere il titolo iridato conquistato dodici mesi fa: il primo ostacolo è rappresentato dalla sempre ostica coppia composta da Tori Koana e Go Aoki, in caso di passaggio del turno saranno attesi al varco dai temibilissimi Tahli Gill e Dean Hewitt (un riferimento in campo internazionale).🔗 Leggi su Oasport.it

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