Dove vedere in tv Italia-USA oggi Mondiali juniores curling 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv viene trasmesso l’incontro tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali juniores di curling del 2026. La partita fa parte del programma di oggi e sarà possibile seguirla anche in streaming. La sfida rappresenta un momento importante per le due squadre, che si preparano a competere per un risultato decisivo nel torneo.

Non c’è tempo per godersi lo splendido successo conquistato ieri. Bisogna essere bravi a resettare rapidamente e a concentrarsi su quello che può essere l’appuntamento con la storia. L’Italia sfida, l’inizio è previsto oggi alle 14:00, gli Stati Uniti nella finale dei Mondiali Juniores di curling, competizione che si sta svolgendo a Taarnby in Danimarca. Il quartetto azzurro è composto da Ce sare e Francesco Spiller e da Stefano e Andrea Gilli. Completa la rosa della squadra anche Francesco Vigliani. In semifinale la rappresentativa tricolore, classificatasi quarta nel girone eliminatorio, ha superato la Scozia con il punteggio di 8-6. Gli azzurri hanno così consumato la loro vendetta sportiva dopo aver perso nel girone eliminatorio per 8-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

