Dove vedere in tv Italia-Giappone Mondiali curling misto 2026 | orario playoff programma streaming

L’Italia giocherà contro il Giappone nei playoff dei Mondiali di curling doppio misto 2026, in corso a Ginevra. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. L’incontro rappresenta uno degli eventi principali della fase conclusiva del torneo, che vede le squadre di tutto il mondo sfidarsi sul ghiaccio svizzero per avanzare alla fase successiva.

L’Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno concluso al secondo posto nel gruppo B e dunque affronteranno gli asiatici (terzi nel girone A) nel primo incrocio della fase a eliminazione diretta: in palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro l’Australia (prima classificata nella Pool A). Gli azzurri stanno cercando di difendere il titolo iridato conquistato dodici mesi fa: il primo ostacolo è rappresentato dalla sempre ostica coppia composta da Tori Koana e Go Aoki, in caso di passaggio del turno saranno attesi al varco dai temibilissimi Tahli Gill e Dean Hewitt (un riferimento in campo internazionale).🔗 Leggi su Oasport.it

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