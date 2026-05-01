Dove vedere in tv Italia-Australia Mondiali curling misto 2026 | orario semifinale programma streaming

In diretta da Ginevra, si tiene la semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 tra Italia e Australia. L’Italia ha battuto il Giappone in rimonta e ora si prepara per affrontare la squadra australiana in questa fase del torneo. La partita sarà trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming, con orario e dettagli del programma che saranno comunicati prossimamente.

L’Italia supera in rimonta il Giappone e ora si prepara per la sfida contro l’Australia, valevole come semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in corso di svolgimento a Ginevra (Svizzera). Gli azzurri, quindi, tornano di nuovo tra le prime quattro squadre del mondo. Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia d’oro del curling azzurro, sarà di nuovo in scena alle ore 19.00 per conquistare l’accesso alla finale che assegnerà il titolo. Come arriva l’Italia a questo appuntamento? Oggettivamente sulle ali dell’entusiasmo. Il sofferto successo contro il fortissimo Giappone ha regalato una pagina di storia per il curling azzurro. Un successo per 7-6 all’extra end che ha ribadito nuovamente come la nostra coppia sia formidabile sia a livello qualitativo che mentale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streamingL’Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Dove vedere in tv Italia-Giappone oggi, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streamingL’Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dove vedere oggi l'Australia ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile; Dove vedere in tv Italia-Giappone oggi, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streaming; Atletico Madrid-Arsenal, dove vedere (anche gratis) in streaming l'andata delle semifinali di Champions League. Swami Danese,Wagyu Australia e Wagyu Giappone e tanto altro! Via Italia,31 Pirri Cagliari 7 Parcheggi dietro lo stabile 070 564880 anche whatsapp. #macelleriapiras #dryaged #meat #carne #cagliari - facebook.com facebook